De Jonge: gevaccineerden uitzonderen van quarantaineplicht

De Tweede Kamer behandelt woensdag het wetsvoorstel waarmee quarantaineplicht voor reizigers uit landen die vanwege het aantal en soort coronagevallen zijn aangemerkt als zeer risicovol. Zij moeten bij binnenkomst minstens vijf dagen in quarantaine, en zonder negatieve testuitslag tien dagen. Wie naar Nederland komt, met welk vervoermiddel dan ook, moet een verklaring bij zich hebben waarin reis- en contactgegevens staan.

Huisarrest

Voor de wet lijkt in de Kamer een ruime meerderheid. D66 vindt echter dat nu niet duidelijk is omschreven wanneer een land gezien het aantal coronagevallen geldt als gebied met een ’zeer hoog risico’. Nu zou een deel van de EU-landen, een groot deel van Azië en de meeste Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse landen als hoogrisicogebieden gelden. „Dat is bijna de hele wereld”, zegt Kamerlid Jan Paternotte.

Een meerderheid van de Kamer wil duidelijker vastgelegd hebben wat als risicogebied geldt. Het kabinet hanteert daarvoor nu drie criteria: het aandeel besmettingen (500 op 100.000 of meer), de aanwezigheid van gevaarlijke mutanten en het ontbreken van gegevens.

Het is een vergaande wet, die ingrijpt in grondrechten, zegt Paternotte. „We bespreken niet vaak een wet die in feite huisarrest regelt.”

Voor wie is gevaccineerd, is de quarantaineplicht bovendien niet proportioneel, vindt de partij met steun van de PvdA. Tenminste, als dat risico alleen is gebaseerd op het aantal besmettingen. Mochten er zorgelijke varianten de ronde doen waarop een vaccin mogelijk geen vat heeft, dan is het een ander verhaal, vinden de partijen.

Niet alleen

Met de uitzondering zou Nederland niet alleen staan. Ook Ierland, Estland, Griekenland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Spanje willen een uitzondering voor wie al een prik heeft gehad. Daarnaast sluit het ook aan bij het advies hierover van het Europese RIVM, de ECDC.

De luchtvaart- en reiswereld vindt dat Nederland moet aansluiten bij de Europese praktijk. „Als Nederland geen uitzondering maakt voor de quarantaineplicht voor gevaccineerden is dat onzinnig en verwarrend. Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen verwelkomt gevaccineerden uit de VS en het ECDC geeft gevaccineerden ook de vrijheid”, zegt voorman Marnix Fruitema van luchtvaartkoepel Barin. In de sector is er ook zorg dat niet is vastgelegd wanneer de quarantaineplicht kan komen te vervallen. De vaccinaties gaan wereldwijd door, dus op zeker moment zal het besmettingsgevaar afnemen, zo is de gedachte. Ook in de Kamer klinkt de oproep de tijdelijke wet beter af te bakenen.

„Wij zijn vóór deze quarantaineplicht”, zegt Frank Oostdam van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR). „Maar laten we er in hemelsnaam er voor zorgen dat het reizen weer op gang kan komen. De Nederlandse regering moet zich aansluiten aan de Europese praktijk en een afgewogen risico nemen. De knop moet om.”

Het kabinet mikt op invoering van de quarantaineplicht op 20 mei. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vindt de uitzondering op de quarantaineplicht voor wie is gevaccineerd ’volkomen logisch’. „Ik ben eigenlijk vóór.” Hij wil wel eerst advies aan de Gezondheidsraad vragen om vast te stellen in hoeverre vaccinatie tegen het coronavirus ook verspreiding ervan tegengaat.

Zoemende wasmachine en kassageluiden

Over de handhaving van de quarantaineplicht leven in de Tweede Kamer de nodige vragen, behalve bij D66 ook bij VVD, CDA, SP, PvdA, CU, SGP en FvD. Het kabinet denkt de verplichte zelfisolatie te handhaven met een bescheiden belteam (vijf tot tien mensen) dat op grond van achtergrondgeluiden checkt of de reizigers daadwerkelijk binnen zitten. Overtreding van de quarantaineplicht levert een boete op van 435 euro. Reizigers hebben de plicht bereikbaar te zijn, maar er staat geen boete op het niet opnemen van de telefoon. Evenmin zijn ze verplicht de deur open te doen als er een handhaver aan de deur komt. Feitelijk is er alleen direct bewijs voor het niet naleven van de quarantaineplicht als een handhaver de reiziger op straat tegen het lijf loopt, zo brengen Kamerleden in.

„Allemaal nieuwe werkgelegenheid”, zegt SGP-Kamerlid Roelof Bisschop over het belteam dat uit ’het gezoem van de wasmachine’ moet opmaken of iemand al dan niet thuis is. „Komt iemand straks vanuit de tuin door het raam gluren?”

De Jonge erkent dat de handhaving niet zo stevig is, maar het gaat volgens hem dan ook meer om het stellen van een norm. Toch verwacht hij dat het belteam z’n taak aankan. „Hoor je kassageluiden, dan weet je dat iemand of in de Ikea woont, of niet thuis is.”

’Selectief inzetten’

De Jonge belooft de quarantaineplicht ’selectief’ in te zetten en verwacht dat hij niet zal gelden voor EU-landen. De plicht kan grotendeels vliegverboden vervangen die nu gelden voor Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en India.