’Gevaccineerden uitgezonderd van quarantaineplicht’

De Tweede Kamer behandelt woensdag het wetsvoorstel waarmee quarantaineplicht voor reizigers uit landen die vanwege het aantal en soort coronagevallen zijn aangemerkt als zeer risicovol. Zij moeten bij binnenkomst minstens vijf dagen in quarantaine, en zonder negatieve testuitslag tien dagen. Wie naar Nederland komt, moet een verklaring bij zich hebben waarin reis- en contactgegevens staan. Het kabinet denkt de verplichte zelfisolatie te handhaven met een bescheiden belteam die op grond van achtergrondgeluiden checkt of de reizigers daadwerkelijk binnen zitten.

Huisarrest

Voor de wet lijkt in de Kamer een ruime meerderheid. D66 vindt echter dat nu niet duidelijk is omschreven wanneer een land gezien het aantal coronagevallen geldt als gebied met een ’zeer hoog risico’. Nu zou een deel van de EU-landen, een groot deel van Azië en de meeste Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse landen als hoogrisicogebieden gelden. „Dat is bijna de hele wereld”, zegt Kamerlid Jan Paternotte.

Het is een vergaande wet, die ingrijpt in grondrechten, zegt Paternotte. „We bespreken niet vaak een wet die in feite huisarrest regelt.”

Voor wie is gevaccineerd, is de quarantaineplicht bovendien niet proportioneel, vindt de partij met steun van de PvdA. Tenminste, als dat risico alleen is gebaseerd op het aantal besmettingen. Mochten er zorgelijke varianten de ronde doen waarop een vaccin mogelijk geen vat heeft, dan is het een ander verhaal, vinden de partijen.

Niet alleen

Met de uitzondering zou Nederland niet alleen staan. Ook Ierland, Estland, Griekenland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Spanje willen een uitzondering voor wie al een prik heeft gehad. Daarnaast sluit het ook aan bij het advies hierover van het Europese RIVM, de ECDC.

De reiswereld pleit al langer voor deze uitzondering. „Wij zijn vóór deze quarantaineplicht”, zegt Frank Oostdam van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR). „Maar het moet wel afgewogen zijn tegenover het risico.”

Het kabinet mikt op invoering van de quarantaineplicht op 15 mei. Het negatieve reisadvies voor de hele wereld geldt minstens tot die datum.

’Bleib zuhause’

Woensdag roepen de ministers van Nederland, België en Duitsland gezamenlijk hun burgers op de komende weken zo veel mogelijk in eigen land te blijven. „Nederlanders, Belgen en Duitsers moeten even afstand van elkaar houden”, zegt minister Grapperhaus. „Dit is helaas niet de tijd voor gezelligheid, vriendenbezoek of winkelen over de grens.”