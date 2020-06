Drie agenten krijgen bleekmiddel in milkshake

De politiemensen waren even gestopt bij een Shake Shack op Broadway in Manhattan voor een verfrissing.

Kort daarop werden ze alle drie onwel en moesten naar het ziekenhuis, zo schrijft USA Today. Na behandeling konden ze weer naar huis.

Volgens de politievakbond die 20.000 agenten vertegenwoordigt, stond al meteen vast dat dit expres is gebeurd. „De politie in New York en in het hele land ligt onder vuur, simpelweg omdat we een uniform dragen”, zegt de voorzitter van de bond Paul DiGiacomo. Hij is ook boos op Democratische bestuurders die meerdere malen hebben gesuggereerd dat veel steden beter uit zijn zonder politie.

Geen gif

De politie van New York heeft volgens de Post voorlopig bekendgemaakt dat er nog geen giftige stoffen in de bekers gevonden zijn. Werknemers worden ook niet verdacht van vergiftiging. Het zou om een menselijke vergissing gaan, aldus de commissaris in een tweet:

De situatie sinds de dood van de zwarte George Floyd die overleed omdat een agent negen minuten op zijn nek zat, is zo gespannen in Amerika dat de vertegenwoordigers van agenten niet zeker zijn dat er niks aan de hand was bij Shake Shack.

Een andere politieorganisatie zegt geschokt te zijn dat agenten kennelijk niet eens meer ergens onderweg wat te eten of drinken kunnen kopen. Leden worden gewaarschuwd goed uit te kijken als ze iets kopen op straat.

Shake Shack zegt in een reactie geschokt te zijn en mee te werken aan het onderzoek. Politieagenten hebben de vuilnisbakken voor de deur van Shake Shack omgekeerd en twee van de drie gebruikte bekers als bewijsmateriaal veiliggesteld. Daaruit zou dus niets schadelijks zijn gebleken.

Onder de tweet van het bedrijf staan nogal wat boze reacties van mensen die zeggen dat het bedrijf de zaak ook politiseert door op Twitter aan te kondigen dat er 100.000 dollar is overgemaakt naar een organisatie die strijdt voor gelijke behandeling van minderheidsgroepen. Ze vinden dat de werknemer die hiervoor verantwoordelijk zou zijn, moet worden aangeklaagd.