Mensensmokkelnetwerk naar Nederland opgerold

Dat melden verschillende Spaanse media. Politiekorpsen uit Spanje deden geruime tijd onderzoek naar het omvangrijke netwerk, waarbij criminelen erin slaagden illegalen uit Marokko, Algerije en Tunesië de grens over te krijgen en zo Europa binnen te loodsen.

Twaalf personen zijn bij de actie gearresteerd. De bende opereerde in de Spaanse regio Catalonië, voornamelijk vanuit Barcelona, en zou erin zijn geslaagd al meer dan duizend personen clandestien de grens tussen Afrika en Europa over te krijgen.

Honderden euro’s per persoon

Onder de illegalen die naar Nederland werden gesmokkeld – ze werden ook naar Frankrijk, Duitsland en België gebracht – zaten ook kinderen en zwangere vrouwen. Zodra ze in Spanje waren aangekomen, werd de reis naar andere delen van Europa voorbereid. Er werden honderden euro’s per persoon betaald om het continent in te komen.

De bende, die voornamelijk bestond uit personen van Noord-Afrikaanse komaf, werd ontmanteld dankzij samenwerking tussen autoriteiten uit verschillende landen, zoals Spanje, Nederland, Frankrijk, Duitsland, België en Portugal. Waar de invallen in ons land plaatshadden, is niet bekendgemaakt.