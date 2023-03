Tientallen schapen en lammeren dood door brand in Maassluis

MAASSLUIS - Door brand in een schuur aan de Zuidbuurt in het Zuid-Hollandse Maassluis zijn in de nacht van dinsdag op woensdag tientallen lammeren en schapen omgekomen. De brandweer heeft wel alle paarden die aanwezig waren weten te redden, aldus de veiligheidsregio.