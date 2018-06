Fiona wilde ’opgaan in de natuur’

Dat heeft de moeder van de vrouw verteld aan Petra Blankwaard van de StichtingZoekJeMee. De moeder heeft inmiddels contact gehad met haar dochter. De 44-jarige vrouw vertelde dat ze na haar tiendaagse retraite in Heiloo met de trein naar Lourdes was gegaan. „Uiteindelijk belandde ze in december in een klooster. Gedurende haar hele verdwijning heeft ze daar gezeten”, zegt Blankwaard.

Haar telefoon gaf als laatste een signaal bij Bakkum. „Waarschijnlijk heeft ze haar telefoon daar weggegooid of gewoon uitgezet”, aldus Blankwaard tegen NH Nieuws.

Fiona was volgens familie al eens eerder van plan ’op te gaan in de natuur’. Daarvan kon ze toen weerhouden worden.

De vermiste vrouw is overigens niet van plan terug te keren naar Nederland. Ze blijft liever in het Franse bedevaartsoord.