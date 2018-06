Mysterie rond pijpbom in Nozemanstraat

„Er zijn hier nooit problemen. Er wonen veel gezinnen en het is hier juist altijd rustig”, zegt een buurvrouw. Een andere bewoner tast ook compleet in het duister. „Wellicht wilden ze de pijpbom uitproberen. Maar ik begrijp niet waarom dat op de stoep van een bewoner moest.”

Kruitlucht

De 74-jarige mister Nick Holiday, die 38 jaar lang stuntman is geweest en zijn artiestennaam gebruikt, zat tv te kijken toen iets na tweeën hij een enorme knal hoorde. „Mijn ramen waren aan diggelen en mijn voordeur was ontzet. Ik wist meteen dat het om een bom ging, ik rook een zwarte kruitlucht. Toen ik stuntman was heb ik vaak met explosieven en special effects gewerkt. Ik wist meteen dat het mis was en toen ik die geur rook wist ik het zeker”, vertelt de Rotterdammer , die ooit een school had waar hij stuntmannen uit binnen- en buitenland opleidde.

Holiday ging kijken en zag dat een aantal van zijn ramen aan diggelen lagen en zijn voordeur was ontwricht door de explosie. Het voorwerp was voor de voordeur van zijn buurman gelegd. In de stoep bij de deur is een gat geslagen. Het projectiel vloog vervolgens door het portier van een geparkeerde auto en kwam uiteindelijk op de achterbank van de wagen terecht. „In mijn woonkamer lag zelfs glas. Een agente was zo vriendelijk om dat voor mij midden in de nacht op te ruimen. Dat vond ik zó aardig.”

Projectiel voor deur gelegd

Een andere bewoner zou hebben gezien dat het projectiel voor de deur werd gelegd. Na de explosie zou de dader zijn weggerend. Over het motief wordt in het duister getast. „De deur leidt naar twee woningen. Er wonen een jongedame en een gezin met kinderen. Allemaal nette mensen. Ik heb hier nog nooit rare dingen gezien of opgemerkt”, zegt Holiday. Een buurvrouw beaamt dat. „Dit is een hele rustige straat waar veel gezinnen wonen. Er zijn hier nooit problemen. Ook geen rare activiteiten.”

De politie was snel ter plaatse. Leden van het Team Explosieve Verkenning van de politie werden ingeschakeld om ter plekke onderzoek te doen. Ook de Forensische Opsporing stelde sporen veilig.

De politie tast eveneens in het duister over het motief van de bommenlegger. Rechercheurs zijn druk met het onderzoek. De politie heeft camerabeelden in de omgeving opgevraagd. „Wij zijn op zoek naar getuigen die iets weten of gezien hebben”, aldus een politiewoordvoerster.