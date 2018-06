’Sekspop is zwaar overschat’

De verkoop van sekspoppen stijgt exponentieel en de poppen worden steeds ’echter’. Toch is al het enthousiasme deels onterecht. „Onze conclusie is dat er een heleboel claims over gezondheidsvoordelen rondzingen, waar geen bewijs voor is”, aldus Bewley.

De Britse krant The Guardian suggereert dat veel van zulke claims vanuit de industrie komen, bedoeld om de sekspoppen te normaliseren. Ook Bewley hint daarnaar. Ze stelt dat het helemaal niet duidelijk is of sekspoppen een positieve uitwerking hebben op eenzame mensen, of mensen met bijvoorbeeld een seksstoornis.

Pedofielen

Ook het idee dat pedofielen op deze manier ruimte krijgen voor hun seksuele driften, zonder de samenleving tot last te zijn – of zelfs kunnen worden genezen – is niet gebaseerd op bewijs. Steker nog: kindersekspoppen kunnen juist averechts werken, omdat seks met minderjarigen wordt genormaliseerd.

„Het kan kloppen, maar het kan ook onzin zijn”, aldus Bewley. „Dat een fabrikant dat soort ideeën opwerpt, betekent dat we het met een korreltje zout moeten nemen.”

