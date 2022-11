Ruim 800 kilo cocaïne tussen bananen in haven Rotterdam

Ⓒ OM

ROTTERDAM - In een container in de haven van Rotterdam is maandag 802 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in een lading bananen uit Costa Rica. Volgens het Openbaar Ministerie is de lading coke zo'n 60 miljoen euro waard.