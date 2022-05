Nieuwe doorbraak: onderzoekers vinden manier om coronavirus te stoppen voor het cellen aanvalt

Buitenland

WHO: enorme stijging aantal gevallen van mazelen

Het aantal gevallen van mazelen schiet over de hele wereld omhoog, blijkt uit een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het aantal gemelde besmettingen met mazelen was in de eerste twee maanden van 2022 volgens het rapport 79 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.