Kabinet vraagt OMT advies over vuurwerkverbod jaarwisseling

Ⓒ ANP / Hollandse-Hoogte / Nico Garstman

DEN HAAG - Het OMT kijkt op verzoek van het demissionaire kabinet naar de vraag of er opnieuw een landelijk vuurwerkverbod moet komen tijdens de jaarwisseling. Het kabinet wil weten of een dergelijk verbod nodig is voor de bestrijding van het coronavirus.