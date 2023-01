Premium Het beste van De Telegraaf

Danny en Michel overmeesterden doorgedraaide Duitser (21) die vrouw aanviel: ’Ik was woest’

De reddende engelen hebben de Egmondse Nieuwjaarsduik alsnog volbracht. Rechts Danny Marten, links Michel Roggeveen, in het midden zijn zwager. Ⓒ Foto aangeleverd

Egmond aan Zee - In de groepsapp met vrienden worden ze als helden en reddende engelen gezien. Danny Mertens (52) en Michel Roggeveen (48) zijn de dappere mannen, die op nieuwjaarsdag in Egmond aan Zee uit een bestelbusje stappen, een doorgedraaide Duitser overmeesteren en hem minutenlang in bedwang houden, totdat de politie arriveert.