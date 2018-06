Vakkenvuller vindt coke tussen bananen

Dat meldt Het Nieuwsblad. De werknemer was rustig bezig de bestelling bananen een mooi plekje in de winkel te bezorgen toen hij acht zakjes wit poeder aantrof tussen het karton van een van de bananendoos.

„De politie vermoedt dat het om cocaïne gaat”, zegt bedrijfsleider Danny Van Assche. Onderzoek van de politie moet nog uitwijzen of het vermoeden klopt en hoe de drugs in de doos terecht zijn gekomen.

De vakkenvuller legde de zakjes apart en stelde de bedrijfsleider maandagochtend op de hoogte van de bizarre vondst. „Ik heb meteen de politie van Lochristi gebeld. Twee agenten zijn alles komen ophalen. Volgens hen gaat het zo goed als zeker om cocaïne”, aldus Van Assche.

Super berekent straatwaarde

Voordat hij het poeder meegaf aan de politie heeft Van Assche het spul nog even op een weegschaal in de winkel gelegd. „Net geen kilogram. De buit moet dus een straatwaarde hebben van 50.000 euro. Of meer als het om zuivere cocaïne gaat.” De straatwaarde van zuivere cocaïne kan nog oplopen tot 100.000 euro.

De verbaasde bedrijfsleider heeft tijdens zijn twintigjarige carrière bij Delhaize nog nooit zoiets meegemaakt. „Ook collega’s heb ik nooit zo’n verhaal horen vertellen.” Meestal worden de drugs onderschept bij (lucht)havens.

„Deze bananen kwamen uit Columbia. Dat konden we op de doos lezen”, zegt Van Assche. Het land speelt een grote rol in de cocaïnehandel. „De bananen hebben na aankomst waarschijnlijk nog twee weken gerijpt bij onze leverancier in Evergem, maar daar worden de dozen niet opengemaakt.”

Eerlijke vinder

Van Assche wilde graag van het spul af. „Als het nou geld was geweest, dan kon ik me beroepen op het recht van de eerlijke vinder”, zegt hij lachend. „Maar hier wil ik zo min mogelijk mee te maken hebben. Voordat je het weet, ben je medeverantwoordelijk.”

De politie heeft bevestigd dat er ’wit poeder’ is opgehaald bij de winkel van Delhaize. „Meer informatie kunnen we niet geven.”