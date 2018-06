’NPO is toch een publíeke zender?’

NPO wil van meerdere walletjes gaan eten. Naast reclame-inkomsten en miljoenen van de staat willen ze meer geld van de kabelaars en ook stoppen ze tegenwoordig al van alles op de betaalde NPO Start + app.

Ik weet niet hoor, ik dacht dat het een publieke zenders was en niet zo’n commerciële campingzender.

Zogenaamd omdat de reclame-inkomsten teruglopen. Het was mij persoonlijk nog niet echt opgevallen dat er minder reclame op NPO is.

Misschien moeten ze daar eens fors in de kosten gaan snijden. Een paar van die over het paard getilde grootverdieners de wacht aanzeggen lijkt me al een leuk begin en verder proberen een laagdrempelige kwaliteitszender proberen te blijven.

Rob de Jonge