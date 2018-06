NPO Start Min zou een betere naam zijn’

Als het aan minister Slob van Media ligt moet de omroep NPO volgend jaar 62 miljoen euro inleveren op het bestaande budget. Om dat op te kunnen vangen en toch de mega-salarissen van sommige presentatoren en de hoogste baas zelf te kunnen blijven betalen, wil de NPO volgend jaar als betaalzender van start gaan.

De verwachting is dat de kijker een abonnement kan afsluiten voor 2,95 euro per maand. De naam voor dat pakket is ook al bekend: NPO Start Plus. Waar die Plus dan wel voor moet doorgaan is mij niet helemaal duidelijk.

Of het zou moeten zijn, dat daar de talrijke herhalingen mee bedoeld worden waar de kijker weer veelvuldig mee om de oren wordt geslagen. Je hoeft maar een tv-gids open te slaan en het wordt meteen duidelijk. NPO Start MIN zou een betere naam voor het tv-pakket zijn geweest.

Jan Muijs, Tilburg