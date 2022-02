LIVE | Britse defensieminister: Rusland heeft gefaald in belangrijkste doelstellingen

Wat U Zegt

De Stelling: dialoog met Poetin openhouden

Ondanks dat het Russische leger dreigt heel Oekraïne in te nemen en ondanks de dreigende taal die Poetin uitspreekt, geloven sommigen nog in een diplomatieke oplossing voor de Oekraïnecrisis. Moet het Westen de dialoog openhouden, of heeft dat geen zin?