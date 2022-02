LIVE | Raad van Europa schorst Rusland

Premium Columns

Bemoeizucht hoe de pers zijn werk moet doen is schering en inslag

Ouderwets handwerk: het was nodig na de overval en gijzeling op het Leidseplein. Omdat onduidelijk was wie dinsdagavond de gewapende man in de Apple Store was, bleef het lang gissen. Was het een uit de hand gelopen overval? Een onbezonnen actie van een doorgedraaid persoon? Of school er toch een ter...