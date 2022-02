Verzwakte papegaaiduiker opgevangen door Ecomare

Papegaaiduikers broeden op rotseilanden in de Atlantische oceaan, onder meer bij Schotland. Soms zorgt harde, aanlandige wind ervoor dat ze uit koers raken en aanspoelen.

Corrie

Voor zeevogels was storm Corrie „behoorlijk heftig”, aldus de dierenopvang. Dat is volgens Ecomare te merken aan het aantal verzwakte dieren dat op het strand is gevonden. Naast de papegaaiduiker, werden ook een aantal zeekoeten, een zeldzame kortbekzeekoet, een Noordse stormvogel, een Schotse postduif en een jan-van-gent binnengebracht. Er liggen ook „flink wat dode zeevogels langs de kust”.

De verzwakte dieren krijgen zalmpap via een sonde. Een van de dierverzorgers meldt dat de papegaaiduiker alert is. Hij is te zien door het raam van de vogelopvang, maar omdat hij in winterkleed is heeft hij minder uitgesproken kleuren dan mensen kennen van foto’s. „Vermoedelijk is hij wel al volwassen. Hopelijk kan hij over enige tijd weer terug naar zee.”

In december werd ook al een uit koers geraakte papegaaiduiker verzorgd in de opvang. Dit dier is later die maand succesvol vrijgelaten.