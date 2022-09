NS stuurt vakbonden nieuw bod en hoopt op einde cao-conflict

De NS stelt nu voor om met terugwerkende kracht per 1 juli dit jaar de lonen met 5 procent te verhogen en medewerkers een eenmalige uitkering van 650 euro te geven. Op 1 januari zou daar dan nog 2,5 procent bijkomen. Verder wil de directie „afspraken maken hoe om te gaan met de onzekerheid van de inflatieontwikkeling” en onder meer een minimumloon van 14 euro in de cao vastleggen.

In het schrijven verwijst Greve naar de stakingen van vorige week, die ingrijpende gevolgen hadden voor reizigers. „Actievoeren is niet alledaags bij NS. Dat zovelen zich genoodzaakt zagen dit te doen, is dus veelzeggend.” De NS heeft hieruit geconcludeerd dat „het anders moet.”

„Het is nodig dat we de handen ineenslaan”, vervolgt Greve. „Dat directie, medezeggenschap en vakbonden samen met alle NS’ers bouwen aan de toekomst van een sterk NS.”

De vakbonden beraden zich op het nieuwe bod, laat een woordvoerder van CNV desgevraagd weten. Bij de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden zijn ook FNV, VVMC en VHS betrokken.

Naast een hoger loon stelt de NS-directie voor om de zogeheten jeugdschalen af te schaffen en collega’s „meer zekerheid over verlof” te geven. Twee snipperdagen worden volgens het voorstel gegarandeerd toegekend. Ook willen de spoorwegen „in gesprek gaan” over onregelmatige diensten in de weekenden en ’s nachts. En het recht om in de vrije tijd onbereikbaar te zijn kan wat de NS betreft ook in de cao worden opgenomen.