’Poetin show’ legt Wenen lam

Het is het eerste werkbezoek van Poetin aan een land van de Europese Unie sinds hij in maart herkozen is. Voorafgaand aan het bezoek beklemtoonde hij tegenover de Oostenrijkse publiek omroep dat Rusland geen nationalistische krachten in de EU steunt. Rusland wil volgens Poetin „niks of niemand in de EU verdelen en is niet geïnteresseerd in een zwakke EU, maar wil die juist als bloeiende handelspartner.” Hij herhaalde in het vraaggesprek dat zijn land niet betrokken is bij het neerhalen in 2014 van vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne.

Poetin komt aan het begin van de middag aan en wordt ontvangen op de Hofburg. Hij spreekt onder anderen met president Alexander van der Bellen en bondskanselier Sebastian Kurz. In de avond, voor hij terug naar Rusland vliegt, opent hij het Kunsthistorisch Museum een tentoonstelling van meesterwerken uit de Sint Peterburgse Hermitage.