Asielkrakers: ’Gebouw is nu van ons’

Gevraagd waarom ze het leegstaande pand aan de Mr. G. Groen van Prinstererlaan in Amstelveen zijn binnengedrongen, reageert een van de krakers boos. „Dit gebouw is nu van We are Here!”, zegt hij via de intercom. Dat kraken illegaal is, daar heeft hij geen boodschap aan. ’Fuck you’, roept hij boos. „Waarom praat je zo tegen mij?”

Een zijdeur van het pand staat open. De krakers verblijven op de eerste verdieping, maar willen geen toelichting geven. De meesten liggen dinsdagochtend nog te slapen. Geërgerd trekt een van de mannen de deur dicht. Aan het fietsenhok hangt een spandoek. Een motorrijder trekt boos het spandoek los en rijdt weg. Sommige bewoners die langslopen, willen dat de gemeente ingrijpt, vertellen ze.

’Niet goed’

Wethouder Raat kon even later wel met de asielkrakers spreken. „Het waren een groot aantal mannen die daar rondhingen of op matrasje lagen. Druk met niks. Zij zeggen: wij hebben onderdak nodig”, vertelt hij na het gesprek. „Maar dit is geen goede zaak voor Amstelveen en ook niet voor de mensen zelf. Wat ons betreft moeten ze hier weg.”

De asielkrakers hadden eerder al woningen gekraakt in Amsterdam-Oost. Daar moesten ze gisteren uit. Het nieuwe linkse college in Amsterdam bood 24-uurs opvang aan, maar daar gaan de krakers niet mee akkoord.

Bekijk ook: We Are Here kraakt pand in Amstelveen