Zakkenroller met 30 telefoons in wielrenbroek opgepakt

De politie kwam de man op het spoor na een tip uit België dat bij een concert in Antwerpen eerder deze maand vijftig telefoons waren gestolen. Volgens Het Parool ging het om een concert van van Sum 41. Daarop is besloten extra politie in te zetten tijdens een concert van dezelfde band in concerthal Afas Live, in Amsterdam-Zuidoost.

Al snel kwamen tijdens het concert opnieuw meldingen binnen van zakkenrollerij. Sommige slachtoffers konden daarbij ook een signalement geven. Daarop werden, in samenwerking met de beveiliging, uitgangen afgesloten en zag de politie een verdachte die voldeed aan het signalement.

Ⓒ Politie Amsterdam

In zijn wielrenbroek bleken tientallen telefoons te zitten. Hij staat later deze week voor de snelrechter en zit tot die tijd vast.

