Een bewoner probeert de uitgeprocedeerde asielzoekers van We Are Here tegen te houden na een poging het gebouw te kraken Ⓒ Richard Mouw

De mensen van We Are Here (Illegally!) nemen op hoge toon geen genoegen met 24-uurs-opvang. Men eist een 'definitieve oplossing.' Lees: woning, zorgpas, uitkering/werk. Het moet niet brutaler worden, windt J. de Later zich op .