Hoe ontsla ik werknemer die contact weigert?

Waarschijnlijk wel. Beëindiging in onderling overleg gaat in dit geval niet, omdat overleg niet mogelijk is. Dan blijven twee opties over: ontslag op staande voet en ontbinding via de rechter. Ontbinding via de rechter zal wel lukken. De werknemer geeft er immers weinig blijk van dat hij waarde hecht aan zijn dienstverband. De kans bestaat wel dat de rechter een transitievergoeding aan de werknemer toekent.

De optie van ontslag op staande voet is wat spannender. De werknemer heeft twee maanden de tijd om daar bezwaar tegen te maken. Als hij dat doet, volgt alsnog een procedure of kan wellicht een beëindigingsovereenkomst gesloten worden. Maar reageert hij ook niet op het ontslag op staande voet, dan is het na twee maanden ook echt klaar.