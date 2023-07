Oproep: last van de hitte en droogte in zuidelijk Europa?

AMSTERDAM - De temperaturen lopen in zuidelijk Europa nog altijd flink op. Er wordt deze periode een recordhitte verwacht in Italië, waar zelfs 49 graden is voorspeld, en Spanje, waar het kwik deze week al ruim boven de dertig graden kwam. Voor vakantiegangers kan dat even leuk zijn, maar het leidt al snel tot onverwachte consequenties. Sommige plekken zijn te heet om in de zon te zitten, en ook droogte kan voor problemen zorgen. De Telegraaf is op zoek naar mensen die de keerzijde van het hete weer meemaken. Mail uw verhaal, met naam en telefoonnummer, naar m.vink@telegraaf.nl