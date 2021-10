Nog geen spoor van vermiste Cleo (4): politie onderzoekt ’vreemde geluiden’

De politie kan vanwege opsporingsbelangen mogelijk niet alle informatie delen, maar inmiddels staat volgens de autoriteiten wel vast dat het meisje daadwerkelijk op de afgelegen camping direct aan de westkust van Australie was. Er gingen geruchten dat het meisje niet zou zijn opgemerkt door andere campinggasten, maar volgens de politie is er nu ’andere informatie’ waaruit blijkt dat Cleo wel degelijk in de tent met haar ouders lag. Wat die informatie precies is, kan de politie niet zeggen.

De zoektocht gaat inmiddels door. Dat werd lange tijd bemoeilijkt door de slechte weersomstandigheden. Drones kunnen inmiddels de lucht weer in en er is ook met paarden gezocht in het woeste duingebied. Struiken en bosjes zijn daarbij uitgekamd, maar er werden geen aanwijzingen gevonden. Ook buiten de regio wordt naar het meisje uitgekeken. Op steeds meer plekken in het land duikt haar opsporingsfoto op. De politie kan nog niet uitsluiten dat het meisje ontvoerd is. Ellie Smith, de moeder van Cleo, liet eerder weten ’dat iemand iets moet weten’ van de mysterieuze verdwijning.

’Vreemde geluiden’

In de nacht van de verdwijning van Cleo zouden andere campinggasten en mensen in de regio ’ongewone geluiden’ hebben gehoord. Dat meldt een politiewoordvoerder tegenover de Herald Sun. Zo zou er rond 3 uur in de nacht met piepende banden een auto zijn weggereden. Die nacht zouden meerdere meldingen zijn gedaan van vreemde geluiden. Wat die precies waren, kan de politie niet zeggen. Wel stelt de politie dat ’de meeste geluiden’ zijn nagetrokken en niet als verdacht gelden.

Om zes uur in de ochtend ontdekte moeder Ellie dat haar dochter verdwenen was. De rits van de tent stond open. Cleo’s slaapzak was verdwenen. Ze droeg die nacht een roze pyama met vlinders erop. De jongere dochter Isla lag nog wel in hetzelfde deel van de tent. Ellie en de stiefvader van Cleo, Jake, lagen in dezelfde tent. De biologische vader van Cleo verbleef volgens Australische media in de nacht van de verdwijning in het duizend kilometer verderop gelegen Mandurah. De politie zou met hem in contact staan.