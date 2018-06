’Geen misstanden met camera’s in sauna’s’

Tot het onderzoek werd besloten nadat bezorgde saunabezoekers zich tot het meldpunt hadden gewend. Cameratoezicht in bijvoorbeeld kleedkamers, doucheruimtes, toiletten, zwem- en bubbelbaden, sauna’s en eventuele buitenruimtes is volgens de privacywetgeving verboden.

De AP bezocht en controleerde elf sauna’s onaangekondigd. Bij negen van de elf werd geen enkele werkende camera aangetroffen op een plaats waar bezoekers ontkleed zijn. Bij een werd een niet goed werkende camera aangetroffen die slechts vage contouren van mensen filmde. Een andere camera gaf alleen in een klein gedeelte van het beeld mogelijk zicht op ontklede bezoekers. De camera’s zijn inmiddels verwijderd of juist afgesteld.

Waarschuwingsbrief

Veel sauna-eigenaren gaven aan camera’s weggehaald te hebben naar aanleiding van een waarschuwingsbrief van de AP uit 2016 of kort geleden na commotie over gelekte beelden van saunabezoekers. Afgelopen maart bleek dat beelden van bezoekers van een sauna in Gelderland op internet waren beland. De AP ontving in die maand 130 signalen van bezorgde saunabezoekers.

De AP constateert verder dat in sauna’s soms nepcamera’s of uitgeschakelde camera’s worden opgehangen. Dit is niet in strijd met de wet, omdat hiermee geen persoonsgegevens worden verwerkt. De nepcamera’s werken volgens eigenaren tegen diefstal of gaan (on)gewenste intimiteiten tegen.

’Steekproef geeft een hoopvolle uitkomst’

Het onderzoek vond plaats bij het merendeel van de sauna’s waarover de klachten werden ontvangen. In Nederland zijn ongeveer tweehonderd sauna’s. „Onze steekproef geeft een hoopvolle uitkomst dat eigenaren van sauna’s doordrongen zijn van de regels”, aldus een woordvoerster.