Profiel minister voor Natuur en Stikstof ’Van der Wal is onderdeel van het probleem geworden, niet van de oplossing’

Door Pepijn van den Brink en Mike Muller Kopieer naar clipboard

Minister Christianne van der Wal staat voor haar woonhuis boeren te woord die haar hebben opgezocht om hun ongenoegen over het door haar gevoerde stikstofbeleid uit te spreken. Ⓒ ANP/HH

Den Haag - Wie falende stikstofaanpak zegt, zegt Christianne van der Wal. De VVD-minister kreeg een eigen beleidspost ’stikstof’ in het kabinet-Rutte IV en moest Nederland van het slot halen. Vooralsnog staat het land door haar onbesuisde bestuursstijl stil, kijkt ze vooral met een economische blik naar de boerenstand en wordt in haar partij aan haar stoelpoten gezaagd. „Het is tijd voor een personele wisseling”, klinkt het snoeihard bij de liberalen.