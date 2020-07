Zeldzame neushoorn badend vastgelegd op verborgen camera

Van de Javaanse neushoorn leven er slechts 72 nog in het wild, 39 mannetjes en 33 vrouwtjes. De bijzondere beelden van het dier werden door de Indonesische minister van milieu, Siti Nurbaya Bakar, gedeeld op Twitter. Volgens Reuters geven de opnames een unieke kijk in het leven van een van werelds grootste zoogdieren.

De beelden zijn inmiddels ruim 12.000 keer gedeeld via sociale media. Ze werden met een verborgen camera geschoten op het nationale park van Ujung Kulon. Kenners schatten het zoogdier een jaar of zeven oud.

Met uitsterven bedreigd

Javaanse neushoorns leefden ooit in de vrije natuur van Noordoost-India en Zuidoost-Azië. Van de vijf neushoornsoorten wordt dit soort het meest met uitsterven bedreigd. „Laten we de neushoorn blijven bekijken en liefhebben”, schreef Bakar op haar Twitter. „Voor hen zorgen en van hen houden is hetzelfde als voor Indonesië zorgen en ervan houden.”