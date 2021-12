Premium Het beste van De Telegraaf

Man (81) opgepakt: ’Hij kwam altijd wat nerveus over’ Verbijstering na moord 75-jarige Haagse

Door Tanja Verkaik Kopieer naar clipboard

Bewoners van de flat aan de Haagse Lozerlaan schrokken wakker van de politiebusjes en de ambulance. Ⓒ Regio15

DEN HAAG - Bewoners van de flat aan de Lozerlaan in Den Haag zijn verbijsterd over het nieuws dat een 75-jarige buurvrouw dinsdagochtend door een misdrijf om het leven is gekomen. De 81-jarige medebewoner werd aangehouden en zijn betrokkenheid wordt onderzocht, meldt de politie. Volgens bewoners van de flat gaat het om een echtpaar. „Ze leken niet ongelukkig”, zegt een echtpaar dat toevallig een paar weken geleden nog in de woning was.