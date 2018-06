Moslims zamelen ton in voor ’haatimam’

Het geld is voor de Belgisch-Marokkaanse imam Tarik Ibn Ali. Hij werd vorig jaar in zijn woonplaats Birmingham opgepakt en uitgeleverd aan Spanje. Op verdenking van het rekruteren van jihadisten, via YouTube-video’s. Zelf ontkent de imam, melden Spaanse media.

Tijdens een drie uur durende live-uitzending op het Nederlandse onlinetelevisiekanaal Islaam.tv werd afgelopen donderdagavond 100.400 euro toegezegd, voornamelijk door Belgische en Nederlandse sympathisanten. Dat laat ’Actiegroep steun Tarik’ in een verklaring weten. Het geld is bedoeld voor de advocaatkosten en het levensonderhoud van Tariks gezin. Hoeveel van het toegezegde geld daadwerkelijk is overgemaakt, is onduidelijk. Het is namelijk zonder tussenkomst van Islaam.tv op de rekening van Tariks vrouw gestort, stelt de actiegroep.

’Misschien verboden’

Terrorismedeskundige Jelle van Buuren wijst op de gevaren hiervan. „Spanje laat hem niet zomaar oppakken. Door geld over te maken, zou je strafrechtelijk heel dicht in de buurt kunnen komen van terrorismefinanciering”, zegt hij. „En dat is toch echt verboden in Nederland.”

Het is onduidelijk wie de actie heeft georganiseerd. Het gaat om een groep van meerdere personen, zegt een woordvoerder die anoniem wil blijven. Want: „Het moet om Tarik draaien en niet om ons. Wij geloven in zijn onschuld.”

Populair

Tarik Ibn Ali is bij een deel van de Nederlandse moslims populair omdat hij in het verleden hielp bij het inzamelingsacties voor nieuwe moskeeën. Waaronder de ’megamoskee’ in Gouda. Hij was in 2015 een van de geplande sprekers op het ’jihadgala’ in Rijswijk, waar orthodoxe predikers zouden komen spreken.

Justitie in Spanje kon gisteren geen vragen beantwoorden over de zaak van Tarik Ibn Ali.