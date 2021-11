ON!: maanden later op tv wegens moeizame onderhandelingen met NPO

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Peter Hilz

AMSTERDAM - Aspirant-omroep Ongehoord Nederland (ON!) is naar eigen zeggen „mogelijk op zijn vroegst eind februari” op televisie wegens moeizame onderhandelingen met de NPO. Dat laat voorzitter Arnold Karskens weten. NPO-directeur Frans Klein zei recent in een interview in debatcentrum De Balie in Amsterdam dat de beraamde kosten van een nog te maken middagprogramma van ON! te hoog zijn.