Brandweerman wiegt baby in slaap na ongeluk

Dat schrijft Blazek op de Facebookpagina van Chattanooga Fire Department.

Blazek was net terug van een woningbrand en stond onder de douche, toen hij en zijn mannen werden opgeroepen voor een volgend noodgeval. Wagen 6 moest met gezwinde spoed naar een verkeersongeluk op Highway 58.

Een zwangere moeder en haar drie kinderen, die allen op de achterbank zaten, raakten betrokken bij het ongeluk. „De moeder was flink over haar toeren, omdat ze buik- en rugpijn had”, weet Blazek zich te herinneren. „De twee oudste meisjes waren in orde, maar het kleine meisje huilde hysterisch. Dus heb ik haar uit het autostoeltje gehaald en snel onderzocht of ze niks mankeerde.

Ze legde ogenblikkelijk haar hoofdje tegen mijn schouder. Toen besloot ik dat mijn collega’s het wel alleen af konden. De situatie was prima onder controle en ik nam een pauze met mijn nieuwe vriendinnetje. Ze viel in mijn armen in slaap.” Het zijn dit soort momenten waar Blazek het allemaal voor doet, zo realiseert hij zich.

De moeder is overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweerploeg bleef bij de kinderen totdat ze werden opgehaald door familie.