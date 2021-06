Bromfietser gewond na duw van talud, politie op zoek naar de groep wielrenners

Dat meldt de politie vrijdag. De bromfietser raakte hierbij gewond. Over de aard van de verwondingen is niets bekend.

Het incident gebeurde rond 9.15 uur toen de bromfietser in de richting van Schoorldam reed. Uit de tegenovergestelde richting kwam een groep van ongeveer twintig wielrenners aangefietst. De bromfietser remde af en week uit naar links om hen te laten passeren, meldt de politie.

Bij het passeren gaf de voorste renner van de groep, bestaande uit mannen en vrouwen, de bromfietser een duw waardoor deze van het talud reed, ten val kwam en gewond raakte. Ook de bromfiets liep schade op.

Politie

Volgens de politie was de wielrenner die het slachtoffer duwde gekleed in een oranje wielershirt met een zwarte broek. Drie andere wielrenners uit de groep reden ook in een oranje shirt met zwarte broek. De rest van de groep reed in een tenue van de voormalige Rabobank-ploeg.

De politie is op zoek naar de groep wielrenners en vraagt hen, of mensen die weten wie het zijn, zich te melden via 0900-8844.