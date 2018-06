FlixBus start ook in Amerika

Sinds 2014 werkt FlixBus in Europa samen met busbedrijf Nieuwland uit Diemen, een dochteronderneming van Oostenrijk Touringcars. Die rijdt met tien groene bussen door Nederland, Duitsland, België en Frankrijk.

Onlangs heeft Oostenrijk Touringcars het bedrijf USA Coach Services opgericht in Las Vegas en twaalf nieuwe bussen gekocht die in de VS voor FlixBus worden ingezet.

Ook uitbreiding in Europa

FlixBus heeft 300 buspartners in Europa, waarvan de meeste kleine familiebedrijven zijn. In 28 landen zijn naar eigen zeggen meer dan 7000 banen voor buschauffeurs gecreëerd. In Europa wordt het aantal dagelijkse routes 30% uitgebreid naar 350.000.

Er zijn straks 2000 Europese haltes. Ook in de Benelux wordt het aantal ritten volgens FlixBus fors opgevoerd, waaronder naar luchthavens.