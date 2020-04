‘Horrorscenario coronapatiënten op ic voorlopig afgewend’

Goed nieuws in onze dagelijkse podcast corona-update, want het aantal corona-patiënten op de ic neemt voor het eerst af. Verslaggever Martijn Schoolenberg legt uit wat dit betekent voor de strikte maatregelen in ons land. Philips heeft een opvallende mega-order binnengesleept in de Verenigde Staten. En Leefbaar Rotterdam wil meisjes beschermen die ondanks corona toch tot sekswerk worden aangezet.