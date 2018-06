Elf jongeren opgepakt: mishandeling, bedreiging, afpersing en geweld

Nog eens achttien jongeren die tot dezelfde bende behoorden, hebben een gebiedsverbod voor het centrum van Doetinchem gekregen. Zij kregen ook een brief van burgemeester Mark Boumans en de politie met het zeer dringende advies aan een begeleidingstraject deel te nemen.

Volgens politie en gemeente veroorzaakte de groep al lange tijd ernstige overlast in het Doetinchemse centrum en in de regio. Samen met het Openbaar Ministerie, jongerenwerkers en gezinscoaches is besloten de hele groep dinsdag aan te pakken. Aan de actie hebben zeventig agenten meegedaan, aldus de gemeente.