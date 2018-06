’Krakers We Are Here moeten vertrekken’

VVD-wethouder en locoburgemeester Herbert Raat heeft vanochtend de asielkrakers gesproken. „Het waren een groot aantal mannen die daar rondhingen of op matrasje lagen. Druk met niks. Zij zeggen: wij hebben onderdak nodig”, vertelt hij na het gesprek.

De wethouder heeft hen verteld dat zij moeten vertrekken. „Dit is geen goede zaak voor Amstelveen en dit is geen goede zaak voor de mensen zelf. Ik hoop dat ze de hulp gaan accepteren die er gewoon is hier in Nederland.„ Raat gaat vanmiddag overleggen met burgemeester Eenhoorn, de officier van justitie en de politie. „Wat ons betreft moeten ze hier weg.”

24-uursopvang

De VVD’er doet een oproep aan de Amsterdamse GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink die de krakers 24-uursopvang in het vooruitzicht heeft gesteld. „Ik hoop dat hij niet doorgaat met het geven van hoop. Want het resultaat is dat ze nu in een kantoorgebouw liggen op een matrasje.”

Raat vindt het ’schrijnend’ dat de asielkrakers worden misbruikt door activisten die ’een politiek punt’ willen maken. Dit ondermijnt het draagvlak voor de opvang van echte vluchtelingen, waarschuwt hij.

