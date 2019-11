Nederlaag voor Trump in strijd om belastingaangiften

Trump betoogde dat hij als president onschendbaar is, maar dat speelt volgens het hof geen rol in deze zaak. Dat komt omdat de aanklagers alleen de accountantsfirma van de president hebben gesommeerd de documenten over te dragen en niet Trump zelf.

Het juridische conflict begon eerder dit jaar. Toen probeerde aanklager Cyrus R. Vance Jr. via een dagvaarding de belastinginformatie van Trump en zijn familiebedrijf te bemachtigen. Hij wil de hand leggen op gegevens die teruggaan tot 2011. Trump doet verwoede pogingen zijn financiële informatie af te schermen en zijn advocaten stapten naar de rechter om de aanklager te dwarsbomen.

Het einde van het juridisch getouwtrek om de belastingaangiften is vermoedelijk nog niet in zicht. Het hooggerechtshof moet zich naar verwachting ook nog over de zaak buigen.