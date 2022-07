Boeren komen niet opdagen bij intocht Vierdaagse in Nijmegen

De voorman van boerenactiegroep Farmers Defence Force, Mark van den Oever, zegt in een appbericht dat de boeren nu vrijdag bijeenkomen in een weiland van een veehouder in Middelaar. Daar is een podium gebouwd, maar vrijdagmorgen was het nog niet druk op die locatie, waar de Vierdaagselopers ook langs komen. De actieboeren gaan kaas, eieren en zuivel uitdelen aan passerende wandelaars.

Volgens Van den Oever kon de trekker die FDF meenam naar Nijmegen niet parkeren op de plek die de gemeente had vrijgemaakt. „Er was geen ruimte. De gemeente heeft zich niet aan de afspraak gehouden”, zegt hij. De tractor staat nu in het weiland in Middelaar met zo’n tien andere trekkers. Van den Oever verwacht ongeveer vijftig boeren in Middelaar, zei hij vrijdagmorgen.

Boeren hebben tijdens alle loopdagen van de Vierdaagse op diverse plekken langs de route kaas en andere versnaperingen aangeboden aan wandelaars. Ook stonden her en der trekkers met actievlaggen in de berm of in weilanden langs het parcours geparkeerd. Dat is overal zonder problemen verlopen.