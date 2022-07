Snackkar per ongeluk op demonstratieplek boeren in Nijmegen

Demonstrerende boeren dwongen via de rechter af dat zij ondanks een noodverordening van de gemeente Nijmegen met vijftig demonstranten en één trekker aan de route van de intocht mochten staan. Toen zij vrijdagmorgen met een trekker arriveerden was hun plaats dus ingenomen. FDF-voorman Mark van den Oever zei vrijdagmorgen dat de gemeente zich niet aan de afspraken had gehouden. Nijmegen bestrijdt dat. „Het terrein is vrijgemaakt en dat is ook aan FDF meegedeeld. FDF gaf aan niet meer naar Nijmegen te willen komen”, aldus een woordvoerster van de gemeente.

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen is verbaasd dat FDF alsnog geen gebruik wilde maken van de locatie voor hun demonstratie, zegt hij. „Gezien alle gesprekken en de rechtszitting die hieraan vooraf zijn gegaan.”

De actievoerende boeren staan nu in een weiland van een veehouder langs de Vierdaagseroute in het Limburgse Middelaar. Ze delen kaas en zuivel uit aan passerende wandelaars. Boeren hebben tijdens alle loopdagen van de Vierdaagse op diverse plekken langs de route kaas en andere versnaperingen aangeboden aan wandelaars. Ook stonden her en der trekkers met actievlaggen in de berm of in weilanden langs het parcours geparkeerd. Dat is overal zonder problemen verlopen.