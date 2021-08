Wateroverlast door zware regenval: tot wel 123 millimeter

Zo kwamen er bij de meldkamer van de hulpdiensten in Friesland veel meldingen binnen van wateroverlast. De toegangswegen naar het Friese Woudsend werden zelfs afgezet en bij een aantal woningen en bedrijven stond het water binnen, aldus de brandweer. Een zeilschool in het dorp werd korte tijd ontruimd. Aan het einde van de middag waren de wegen weer toegankelijk en was de situatie in het dorp onder controle.

Waarnemer Ype Albada uit het Friese Laaksum tapte een etmaalsom van liefst 123 millimeter neerslag af. Dat is meer dan er normaal in een hele augustusmaand valt en een absoluut record voor Friesland.

Het oude record van 113 millimeter te Burgumerdaam was nog maar vier weken oud en werd op 25 juli gemeten. Het oude augustusrecord bedroeg 110 mm in Sint Annaparochie op 31 augustus 2012.

Ook in de provincie Utrecht was sprake van wateroverlast. De brandweer kreeg daarover vijftien meldingen binnen, voornamelijk uit Amersfoort en Bilthoven. In Bilthoven was een enorme hoosbui de veroorzaker, liet de gemeente De Bilt zondagmiddag weten. Ook hier zakte het water aan het eind van de middag weer. In Zuid-Holland kwamen er meldingen binnen uit onder meer Den Haag en Voorschoten. De brandweer schoot daar, net als in de provincie Utrecht, te hulp.

Code geel

Het KNMI had zondagochtend code geel uitgeroepen voor Noord-Holland, Friesland, Drenthe en Groningen omdat daar plaatselijk erg veel regen kon vallen. Rond 15.15 uur had het KNMI alle waarschuwingen weer afgeschaald naar groen.