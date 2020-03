Ziekenhuizen kunnen snel op grote schaal testen op corona

Ze zijn door het Amerikaanse bedrijf Roche Diagnostics geproduceerd en al in Nederland aangekomen. Het Erasmus MC in Rotterdam, het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn en laboratorium MicroVida in het Brabantse Roosendaal gaan ermee aan de slag.

Dat bevestigt een woordvoerder van het Erasmus MC. „Wie we testen, is conform landelijk beleid van het RIVM.”

Met deze nieuwe methode zouden 1450 tests per dag kunnen worden uitgevoerd. Zo gaat het testen veel sneller dan nu en iemand weet binnen vier uur waar hij of zij aan toe is. „Nu duurt dat soms anderhalve dag”, aldus woordvoerder Jan Peter Jansen van Roche Diagnostics.

Thuiswerkers Pim Sedee en Kamran Ullah zetten elke dag het belangrijkste coronanieuws op een rij. De cijfers en de feiten. Luister hier.