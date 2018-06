’Kinderopvang in de knel door personeelseis’

Per 2019 moet extra gekwalificeerd personeel worden ingezet. Personeel dat nu al niet te vinden is, waardoor de wet onuitvoerbaar wordt. Daarnaast moeten ouders netto veel meer gaan betalen waardoor er minder kinderen gebruik van gaan maken.

Het is tevens een forse bedreiging voor kleinschalige opvang op het platteland. Uit onderzoek door het ministerie blijkt dat vooral de kleinere kinderdagverblijven zullen worden getroffen. Men weet dit maar weigert om een oplossing te bieden.

Tenslotte is extra kinderopvangtoeslag begroot. Meer geld voor kwaliteit is goed, maar tientallen miljoenen extra gemeenschapsgeld uitgeven voor een maatregel die onuitvoerbaar is en waarvan te verwachten is dat deze het omgekeerde effect zal beogen, is toch volstrekt onverantwoord om in te voeren.

Staatssecretaris, ik roep u op; stop met deze maatregel! Er zijn verstandigere en goedkopere manieren om de gewenste kwaliteit te verbeteren.

Andrea van Zuthem,

kinderdagverblijf Fiep

Fluitenberg, Drenthe