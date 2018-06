België neemt afscheid van gedode agentes

Archiefbeeld van de rouwstoet van Cyril Vangriecken, maandag. Ⓒ AFP

LUIK - Politiemensen, politici, familieleden en vrienden hebben in Luik de laatste eer bewezen aan de twee agentes die een week geleden werden doodgeschoten in het centrum van de Waalse stad. Bij de uitvaart in Luik waren vele honderden agenten aanwezig.