Nog een held wil de Franse nationaliteit

De uitgewezen Tunesiër Ayman ziet in deze naturalisatie een kans. Hij was zonder verblijfsstatus in Frankrijk toen hij in april 2015 met gevaar voor eigen leven twee kleine kinderen uit een brandende flat in Fosses, ten noorden van Parijs, redde. De redding van de kinderen is echter niet gefilmd. Ayman verliet de plek van zijn heldendaad bovendien onopvallend, omdat hij illegaal was.

De moeder van de kinderen en de burgemeester van Fosses hebben hem achterhaald. De burgemeester heeft in 2017 vergeefs geprobeerd Ayman aan een verblijfsvergunning te helpen. In januari nog weigerden de autoriteiten hem om uitzonderlijke redenen een verblijfsvergunning te geven en hij kreeg het bevel het land te verlaten.

Ayman en zijn advocaat vechten dit aan. Ze stellen dat Aymans heldendaad niet minder gewaardeerd mag worden dan Gassama's.