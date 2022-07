Premium Het beste van De Telegraaf

Studententeam wil auto-industrie uitdagen in race om snellader

Door Gijsbert Termaat Kopieer naar clipboard

Ewout Timmermans en Lynn van Mourik bij zelf ontworpen elektrische raceauto Automotive Campus Helmond Ⓒ Jeroen Kuit

Eindhoven - Het is een droom die uitkomt. Een elektrische racewagen ontwerpen voor lange afstandsraces, waarbij de kilometerteller bij plankgas bijna de 300 km/u aantikt. In Eindhoven is het studenten van de Technische Universiteit gelukt zo’n huzarenstukje uit te halen. Maar het belangrijkste van de uitvinding is dat het opladen van de batterij – die genereert de paardenkrachten – inmiddels al twee keer zo snel gaat als bij reguliere wagens met een stekker.