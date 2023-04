Aanvaller Japanse premier voerde vergeefse rechtszaak tegen staat

Premier Kishida werd bij de explosie en de rookontwikkeling in allerijl geëvacueerd. De politieke bijeenkomst waar de premier het woord voerde was daarmee ten einde. Toen de rook was opgetrokken, bleek er ook geen schade te zijn.

De dader wilde vorig jaar aan een verkiezing voor het hogerhuis meedoen, maar dat mocht hij niet van de kiesraad omdat hij minimaal dertig jaar oud moest zijn en 20.000 euro moest storten. Teleurgesteld wendde hij zich tot een rechtbank en stelde dat de voorwaarden discriminerend zijn en dus tegen de grondwet indruisen. Hij kreeg van de rechters geen gelijk.