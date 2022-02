‘Nederlandse politiek beloont degenen die falen, zoals Hugo de Jonge’

Verder in de podcast: de cabaretiers van Hart voor Humor zetten zich af tegen hun politiek-correcte collega’s, die vooral in de smaak willen vallen bij de bazen in Hilversum. En: de ware aard van de Canadese premier Justin Trudeau blijkt minder ‘verbindend’ en ‘empathisch’ dan hijzelf en zijn fans de wereld willen doen geloven. En hoe zal de crisis rond Oekraïne eindigen? Wierd Duk: “Hoe dan ook heeft Poetin al bewerkstelligd dat zijn veiligheidseisen door het Westen serieus worden genomen. Dat is wat hij in eerste instantie wilde.”

