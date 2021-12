Politiemedewerker gebruikte drugs en misbruikte systemen

Binnenland

Tien mensen in Leeuwarden aangehouden voorafgaand aan derby

De politie heeft in Leeuwarden tien mensen aangehouden. Op verschillende plekken in de stad vormden zij groepjes. Bovendien hadden sommigen fakkels en verboden vuurwerk bij zich. Dit is in beslag genomen. Ook konden enkele mensen zich niet identificeren. De politie houdt extra toezicht in Leeuwarden...